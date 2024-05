L’odissea dei medici al San Gerardo di Monza | assunti dal privato - costretti al concorso pubblico con zero anzianità

(Di venerdì 17 maggio 2024) Milioni di debiti sui cui indaga la Corte dei Conti, mediazioni coperte da “segretezza assoluta” ai piani alti del Pirellone per tentare di ripianarli. Ma anche montagne russe per il personale del Sandi, l’ex ospedale e centro di eccellenza pediatrico trasformato in Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in epoca Moratti, dove illa fa da padrone e lo Stato ripiana i debiti, vicenda rivelata da un’inchiesta congiunta tra Il Fatto e L’Espresso. L’ircocervonato da una sperimentazione gestionale che nasce sbilanciata nei rapporti di forza tra sociosi rivela anche una gran brutta bestia per il personale che ci lavora e che, trovandosi nel mezzo, ha finito per passare da un contratto ...

Sta bene il bambino di 5 anni proveniente da Gaza , arrivato in Italia con un volo militare dall'Egitto lo scorso 9 febbraio e destinato alla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza per le cure. "L'équipe neurochirurgica del San Gerardo ...

Bloccata in auto per le strade allagate, 35enne rischia di partorire: una vigilessa interviene in suo aiuto - Bloccata in auto per le strade allagate, 35enne rischia di partorire: una vigilessa interviene in suo aiuto - A causa delle strade allagate, una 35enne prossima al parto è rimasta bloccata in auto a monza mentre cercava di raggiungere l'ospedale ...

Scontro con un furgone: paura per un ciclista di 19 anni - Scontro con un furgone: paura per un ciclista di 19 anni - Il sinistro si è verificato all'angolo tra via Rossini e via Rovani, a monza, a pochi passi dal Parco ... Poi è stato trasportato al San gerardo in codice giallo. Sconvolto il conducente del furgone.

Vaccini, geriatra Bellelli: "98% italiani entrati in contatto con Herpes zoster" - Vaccini, geriatra Bellelli: "98% italiani entrati in contatto con Herpes zoster" - 'Sintomo principale riattivazione Hz è un dolore molto acuto accompagnato da eruzioni cutanee' ...