Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 129 punti base - Lo spread tra Btp e bund chiude stabile a 129 punti base - spread tra Btp e bund senza variazioni di rilievo: il differenziale ha concluso l'ultima giornata della settimana a 129 punti base, lo stesso livello dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro ...

Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 129 punti base - Lo spread Btp-bund apre poco mosso a 129 punti base - Avvio senza scosse sul mercato dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e bund si mantiene stabile a 129 punti base mentre il rendimento del decennale italiano sale di un punto base al 3,76%.

Wall Street da record tocca 40mila punti ma chiude poco sotto (-0,10%). Europa debole, Milano resiste con le banche - Wall Street da record tocca 40mila punti ma chiude poco sotto (-0,10%). Europa debole, Milano resiste con le banche - I nuovi record del Dow Jones non contagiano le Borse del Vecchio Continente, in attesa del dato sull’inflazione Ue previsto per il 17 maggio. L’euro resta a quota 1,08 dollari, risale il petrolio. Spr ...