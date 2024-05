Lo Shamrock Rovers invita gli atalantini… allo stadio | Venite a tifare la squadra di Dublino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 17 maggio 2024). “!”. Potrebbero essere anche più di diecimila gli atalantini che settimana prossima affollerannoper assistere alla finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: raggiungeranno l’Irlanda nei modi più vari possibili, con innumerevoli scali in giro per l’Europa e, molto probabilmente, con arrivi anche in grande anticipo rispetto alla partita. Così lo, club che milita nella massima serie irlandese (e ha sede per l’appunto a), ha deciso dire i fan nerazzurri, così come quelli del Bayer Leverkusen,. Nel proprio, però, che non è l’Aviva Stadium dove mercoledì (22 maggio) si giocherà la finale, ma il Tallaght Stadium, piccolo ...