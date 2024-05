LIVE Venezia-Schio 62-45 - A1 basket femminile in DIRETTA | la Reyer vede il 2-0 nella serie

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO! FINISCE IL TERZO QUARTO! 62-45 Piazzato di Verona. 62-41 Berkani rimpingua il bottino dalla lunetta. 61-41 Un libero di Fassina, 1’45” da giocare nel terzo periodo. 60-39 Un libero di Cubaj. 59-39 TRIPLA di Verona. Non entra il libero aggiuntivo, 3’43” da giocare nel terzo quarto. 59-34 Cubaj trova il canestro con fallo. 54-34 Un libero di Villa. 53-34 TRIPLA di Kuier. 48-32 VILLA RISPONDE DALL’ARCO. 45-32 TRIPLA di Sottana. INIZIA IL SECONDO TEMPO! 21.43 23-9 e 22-20 i parziali di un primo tempo dominato dall’Umanadi coach Mazzon che va al riposo con 16 punti di vantaggio sul Famila. A tra poco per il racconto del secondo tempo. FINISCE IL PRIMO TEMPO! 45-29 Berkani con l’ausilio del vetro. 43-29 TRIPLA di ...

