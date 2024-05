LIVE – Venezia-Schio 45-29 | gara-2 finale playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket DIRETTA

Il LIVE in diretta di Pistoia-Brescia , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Magro è riuscita a confermare il fattore ambientale nelle prime due partite, portandosi quindi sul 2-0 e ...

Il LIVE in diretta di Trento-Olimpia Milano, sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. La Serie si trasferisce in Trentino sul punteggio di 1-1: dopo il colpo esterno degli uomini di coach Galbiati in gara-1, infatti, ...