LIVE Venezia-Schio 45-29 - A1 basket femminile in DIRETTA | primo quarto dominato dalle padrone di casa

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45-29 Berkani con l’ausilio del vetro. 43-29 TRIPLA di Guiramtes,accorcia, time out. 43-26 Guirantes si appoggia al vetro, 55? sul cronometro. 43-24 Piazzato di Verona- 41-21 Berkani raggiunge la doppia cifra, massimo vantaggio. 39-21 Berkani si prende la linea di fondo e appoggia al vetro il +19. 37-21 Assist di Keys per Juhasz. 35-19 Piazzato di Villa, 4’56” per chiudere iltempo. 33-17 BERKANI DA TRE! 30-17 Sottana con l’ausilio del ferro. 30-15 TRIPLA di Villa, 6’50” da giocare neltempo. 27-15 Juhasz allunga il parziale a 6-0 e stavolta il time out arriva dalla panchina di. 27-13 Ancora Reisingerova su assist di Sottana. 27-11 Reisingerova prova a scuotere il ...

LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile in DIRETTA: gara-2 finale in tempo reale - LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile in diretta: gara-2 finale in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla diretta LIVE testuale di Venezia-Schio, gara-2 della ...

LIVE Venezia-Schio 77-65, A1 basket femminile 2024 in DIRETTA: gara-1 è dell’Umana Reyer - LIVE Venezia-Schio 77-65, A1 basket femminile 2024 in diretta: gara-1 è dell’Umana Reyer - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 22.53 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di ...

LIVE – Venezia-Schio 77-65: gara-1 finale playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket (DIRETTA) - LIVE – Venezia-Schio 77-65: gara-1 finale playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket (diretta) - Il live in diretta di Venezia-Schio, sfida valida come gara-1 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket ...