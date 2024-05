LIVE Venezia-Schio 45-29 - A1 basket femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-32 VILLA RISPONDE DALL’ARCO. 45-32 TRIPLA di Sottana.IL! 21.43 23-9 e 22-20 i parziali di un primodominato dall’Umana Reyerdi coach Mazzon che va al riposo con 16 punti di vantaggio sul Famila. A tra poco per il racconto del. FINISCE IL PRIMO! 45-29 Berkani con l’ausilio del vetro. 43-29 TRIPLA di Guiramtes,accorcia, time out. 43-26 Guirantes si appoggia al vetro, 55? sul cronometro. 43-24 Piazzato di Verona- 41-21 Berkani raggiunge la doppia cifra, massimo vantaggio. 39-21 Berkani si prende la linea di fondo e appoggia al ...

L’Acchiappatalenti, vincitore: chi ha vinto la seconda puntata (17 maggio) - L’Acchiappatalenti, vincitore: chi ha vinto la seconda puntata (17 maggio) - L’Acchiappatalenti, vincitore: chi ha vinto la seconda puntata in onda venerdì 17 maggio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1. Tutte le info ...

Fiorentina-Napoli Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE - Fiorentina-Napoli Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in diretta LIVE - La 37ª giornata di Serie A aprirà i battenti con il match dello Stadio Artemio Franchi, dove Fiorentina e Napoli si daranno appuntamento alle ore 20:45, per ...

LBA - 2° Quarto: Estra Pistoia vs Germani Brescia: la diretta - LBA - 2° Quarto: Estra Pistoia vs Germani Brescia: la diretta - Stasera alle ore 20.00 in programma il terzo atto della serie. In questa pagina seguiranno gli aggiornamenti in diretta. secondo Quarto: Parte bene il secondo periodo per Pistoia che con Saccaggi ...