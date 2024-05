LIVE – Venezia-Schio 3-2 | gara-2 finale playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket DIRETTA

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-2 delladellaA1di. Il primo atto dellaha visto le lagunari confermare il fattore ambientale, imponendosi per 77-65 grazie alla rimonta nel secondo tempo. Infatti, sono state le scledensi a partire meglio, toccando anche il vantaggio in doppia cifra al termine del primo quarto (11-21), con le ragazze di coach Mazzon che però hanno accorciato nel parziale successivo. Shepard, Pan, Villa e Kuier sono risultate decisive nel parziale di 9-0 che ha consentito il sorpasso nel terzo quarto, conche è riuscita poi a chiudere i conti ...

Il LIVE in diretta di Trento-Olimpia Milano , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La Serie si trasferisce in Trentino sul punteggio di 1-1: dopo il colpo esterno degli uomini di coach Galbiati in gara-1, infatti, ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Schio , sfida valida come gara-2 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha visto le lagunari confermare il fattore ambientale, imponendosi per 77-65 grazie alla ...

LBA Playoff QF G3 - 1Q Dolomiti Energia Trentino - EA7 Emporio Armani Milano, 7' (12-7) - LBA Playoff QF G3 - 1Q Dolomiti Energia Trentino - EA7 Emporio Armani Milano, 7' (12-7) - Serata spartiacque per la serie tra Aquila Trento e Olimpia Milano (1-1): alla T quotidiano Arena, stasera alle 20.45, è il momento del terzo atto. Shavon Shields non è disponibile a causa di un ...

LBA - 3° Quarto: Estra Pistoia vs Germani Brescia: la diretta - LBA - 3° Quarto: Estra Pistoia vs Germani Brescia: la diretta - Dopo le prime due partite giocate a Brescia e vinte dalla Germani la serie si sposta a Pistoia, dove i toscani dovranno fare 2/2 per evitare l'eliminazione e per forzare gara-5.

LIVE Palermo-Sampdoria 0-0: inizia la sfida playoff al Barbera - live Palermo-Sampdoria 0-0: inizia la sfida playoff al Barbera - Il Palermo scende in campo contro la Sampdoria nel primo turno playoff di serie B, in un Renzo Barbera quasi sold out. Una sfida con il sapore di serie A e che mette in palio il pass per la semifinale ...