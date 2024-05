LIVE Venezia-Schio 23-9 - A1 basket femminile in DIRETTA | dominio Reyer nel primo quarto

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-17 Sottana con l’ausilio del ferro. 30-15 TRIPLA di Villa, 6’50” da giocare neltempo. 27-15 Juhasz allunga il parziale a 6-0 e stavolta il time out arriva dalla panchina di. 27-13 Ancora Reisingerova su assist di Sottana. 27-11 Reisingerova prova a scuotere il Famila. 27-9 Assist di Berkani per Kuier,non riesce a reagire, time out. 25-9 Villa in allontanamento. INIZIA IL SECONDO! FINISCE IL! 23-9 Bestagno anticipa la sirena. 23-7 TRIPLA di Berkani, aumenta il massimo vantaggio della(+16). 20-7 Un libero di Held. 19-7 Shepard portasul +12. 15-7 Kuier dopo il rimbalzo offensivo, 2’26” sul cronometro. 13-7 Bestagno ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP1 14.39 Appuntamento, quindi, alle 17.00 per la FP2 che ci daranno un quadro più veritiero della situazione. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 14.38 McLaren con qualche problematica ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-9 Barakova vince il duello a muro con Bonifacio 6-8 Out la parallela di Nervini 6-7 La diagonale in fast di Krivoshiyska 6-6 Mano out in fast di Akrari 5-6 La pipe di Dudova 5-5 La parallela di Antropova ...

LIVE F1, GP Imola 2024 in DIRETTA: Leclerc il più veloce anche in FP2, gran passo per la Ferrari! Arranca Verstappen - LIVE F1, GP Imola 2024 in diretta: Leclerc il più veloce anche in FP2, gran passo per la Ferrari! Arranca Verstappen - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE LA CRONACA DELLE FP1 18.12 Termina qui la diretta LIVE testuale delle FP2 del GP di Imola 2024. Vi ringraziamo ...

Gp Imola: dove vedere in diretta e in chiaro e orario della sesta gara del mondiale di Formula 1 - Gp Imola: dove vedere in diretta e in chiaro e orario della sesta gara del mondiale di Formula 1 - La Formula 1 avanza e la stagione è arrivata al sesto appuntamento, con le mono posto che si preparano a sfrecciare sul circuito italiano di Imola per il Gp. Nelle prove libere la Ferrari ...

L’acchiappatalenti 2024, 2a puntata/ Diretta e concorrenti: nuovi artisti per lo show di Milly Carlucci - L’acchiappatalenti 2024, 2a puntata/ diretta e concorrenti: nuovi artisti per lo show di Milly Carlucci - L'acchiappatalenti, diretta seconda puntata 17 maggio 2024 e concorrenti: Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno talent scout.