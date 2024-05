LIVE – Venezia-Schio 13-5 | gara-2 finale playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket DIRETTA

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-2 delladellaA1di. Il primo atto dellaha visto le lagunari confermare il fattore ambientale, imponendosi per 77-65 grazie alla rimonta nel secondo tempo. Infatti, sono state le scledensi a partire meglio, toccando anche il vantaggio in doppia cifra al termine del primo quarto (11-21), con le ragazze di coach Mazzon che però hanno accorciato nel parziale successivo. Shepard, Pan, Villa e Kuier sono risultate decisive nel parziale di 9-0 che ha consentito il sorpasso nel terzo quarto, conche è riuscita poi a chiudere i conti ...

Il LIVE in diretta di Trento-Olimpia Milano , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La Serie si trasferisce in Trentino sul punteggio di 1-1: dopo il colpo esterno degli uomini di coach Galbiati in gara-1, infatti, ...

Il LIVE in diretta di Pistoia-Brescia , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Magro è riuscita a confermare il fattore ambientale nelle prime due partite, portandosi quindi sul 2-0 e ...

LIVE SERIE B, Palermo-Sampdoria, segui la diretta testuale di Mediagol.it - live serie B, Palermo-Sampdoria, segui la diretta testuale di Mediagol.it - Alle ore 20:30 gli uomini di Michele Mignani affronteranno la Sampdoria nella gara valida per i playoff di serie B 2023/2024 al "Renzo Barbera". Gara secca in cui in caso di parità entro i novanta ...

DIRETTA VIDEO Pre-partita Fiorentina-Napoli: tutto pronto per l'inizio del match - DIRETTA VIDEO Pre-partita Fiorentina-Napoli: tutto pronto per l'inizio del match - Fiorentina-Napoli Tv - Fiorentina-Napoli serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. della 37a giornata da calendario di serie A per la squadra di Calzona che andrà a giocare al Franchi contro la Fi ...

Palermo-Sampdoria 0-0: Mignani costretto alla prima sostituzione – LIVE - Palermo-Sampdoria 0-0: Mignani costretto alla prima sostituzione – live - PALERMO – In uno stadio “Renzo Barbera” praticamente tutto esaurito, Palermo e Sampdoria si giocano il passaggio in semifinale dei playoff di serie B. 32' – I ritmi si abbassano leggermente dopo una ...