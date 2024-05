LIVE – Trento-Olimpia Milano 49-56 | gara-3 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-3 deidellaA1di. Lasi trasferisce in Trentino sul punteggio di 1-1: dopo il colpo esterno degli uomini di coach Galbiati in-1, infatti, la formazione meneghina ha risposto in-2 con una prova di orgoglio, in cui comunque la Dolomiti Energia ha dimostrato ancora grande carattere segnando oltre 90 punti. Ora, quindi, l’dovrà necessariamente vincere a sua volta in trasferta in una delle prossime due partite, mentre c’è grande curiosità se, spinti dal proprio pubblico, i giocatori di...

Il LIVE in diretta di Pistoia-Brescia , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Magro è riuscita a confermare il fattore ambientale nelle prime due partite, portandosi quindi sul 2-0 e ...

Il LIVE in diretta di Pistoia-Brescia , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Magro è riuscita a confermare il fattore ambientale nelle prime due partite, portandosi quindi sul 2-0 e ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Schio , sfida valida come gara-2 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha visto le lagunari confermare il fattore ambientale, imponendosi per 77-65 grazie alla ...

Serie A da record, ma il Toro non partecipa: è ufficiale - serie A da record, ma il Toro non partecipa: è ufficiale - Mancano due sole giornate alla fine, ma la serie A ha già pareggiato un record. Dopo l'esonero odierno di Massimiliano Allegri, saranno ben 36 gli allenatori che avranno occupato almeno per una ...

DIRETTA Serie A, Fiorentina-Napoli: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE - DIRETTA serie A, Fiorentina-Napoli: FORMAZIONI UFFICIALI live - Senza ormai quasi più niente da chiedere al campionato, il Napoli fa visita alla Fiorentina nel friday night della trentasettesima giornata di serie A. Noni in classifica con due punti di svantaggio ...

LIVE SERIE B, Palermo-Sampdoria, segui la diretta testuale di Mediagol.it - live serie B, Palermo-Sampdoria, segui la diretta testuale di Mediagol.it - Alle ore 20:30 gli uomini di Michele Mignani affronteranno la Sampdoria nella gara valida per i playoff di serie B 2023/2024 al "Renzo Barbera". Gara secca in cui in caso di parità entro i novanta ...