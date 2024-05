LIVE – Trento-Olimpia Milano 12-11 | gara-3 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-3 deidellaA1di. Lasi trasferisce in Trentino sul punteggio di 1-1: dopo il colpo esterno degli uomini di coach Galbiati in-1, infatti, la formazione meneghina ha risposto in-2 con una prova di orgoglio, in cui comunque la Dolomiti Energia ha dimostrato ancora grande carattere segnando oltre 90 punti. Ora, quindi, l’dovrà necessariamente vincere a sua volta in trasferta in una delle prossime due partite, mentre c’è grande curiosità se, spinti dal proprio pubblico, i giocatori di...

Il LIVE in diretta di Trento-Olimpia Milano , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La Serie si trasferisce in Trentino sul punteggio di 1-1: dopo il colpo esterno degli uomini di coach Galbiati in gara-1, infatti, ...

Il LIVE in diretta di Trento-Olimpia Milano , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La Serie si trasferisce in Trentino sul punteggio di 1-1: dopo il colpo esterno degli uomini di coach Galbiati in gara-1, infatti, ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Schio , sfida valida come gara-2 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha visto le lagunari confermare il fattore ambientale, imponendosi per 77-65 grazie alla ...

LBA Playoff QF G3 - 1Q Dolomiti Energia Trentino - EA7 Emporio Armani Milano, 7' (12-7) - LBA Playoff QF G3 - 1Q Dolomiti Energia Trentino - EA7 Emporio Armani Milano, 7' (12-7) - Serata spartiacque per la serie tra Aquila Trento e Olimpia Milano (1-1): alla T quotidiano Arena, stasera alle 20.45, è il momento del terzo atto. Shavon Shields non è disponibile a causa di un ...

LBA - 3° Quarto: Estra Pistoia vs Germani Brescia: la diretta - LBA - 3° Quarto: Estra Pistoia vs Germani Brescia: la diretta - Dopo le prime due partite giocate a Brescia e vinte dalla Germani la serie si sposta a Pistoia, dove i toscani dovranno fare 2/2 per evitare l'eliminazione e per forzare gara-5.

Fiorentina-Napoli Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE - Fiorentina-Napoli Streaming Gratis: dove vedere la serie A in Diretta live - La 37ª giornata di serie A aprirà i battenti con il match dello Stadio Artemio Franchi, dove Fiorentina e Napoli si daranno appuntamento alle ore 20:45, per ...