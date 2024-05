LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | ultimi 30 chilometr - ci prova Marcellusi con De Pooter

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.52 Soudal-Quick Step ed Alpecin-Deceuninck le due squadre più coinvolte nell’inseguimento. 16.50 Deè al secondo anno di professionismo, per lui quest’anno un quarto posto nella terzadeldell’Oman come miglior risultato. 16.47 Perun altro tentativo di fuga: ci hato sia ad Oropa che a Prati di Tivo, senza successo. 16.44 Per la coppia di testa 20” di vantaggio. 16.42 Aumenta leggermente il loro vantaggio: saranno loro a fare da ‘lepri’ in vista del finale. 16.41 E ai -30 dal traguardo, sono in due are la sortita: sono Martin(VF Group-Bardiani ...