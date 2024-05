LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | ripreso De Poote - ultimi 10 chilometri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 17.03 Il gruppo si sta riportando sul belga, che fra poco dovrà alzare bandiera bianca. 17.01 12” di vantaggio per Dries De Pooter (Intermarché-Wanty) a 12 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 16.52 Soudal-Quick Step ed Alpecin-Deceuninck le due squadre più coinvolte nell’inseguimento. 16.50 De Pooter è al secondo anno di professionismo, per lui ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 16.30 Una mezz’ora di scompiglio in gruppo, però rientrato. Il Giro d’Italia è capace di dare emozioni anche in tappe teoricamente scontate… 16.29 Rientrato ...