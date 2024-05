LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | fuga con tre italian - si attende la volata a Cento

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.07: Ancora immagini dal gruppo Deux Frères. #dItalia pic.twitter.com/3jHlz3LoiN —(@ditalia) May 17,14.00: Ricordiamo chi sono i tre fuggitivi con due minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo. Andrea Pietrobon (Team Polti-Kometa), Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). 13.53: A tirare il gruppo ci sono la Lidl-Trek e la Soudal-Quick Step. 13.47: Dopo i colombiani momento di saluti in gruppo anche tra i corridori francesi, con Alaphilippe che ha ricevuto i complimenti da tantissimi compagni di avventura in questo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 13.23: oggi davvero una tappa super rilassante per il gruppo. La fuga è andata via e ora le squadre staranno a controllarla fino agli ultimi venti/trenta ...

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 17 maggio 2024 – Tutto pronto per la 14esima tappa cronometro del Giro D'Italia, che parte da Castiglione delle Stiviere , nel Mantovano, e arriva a Desenzano del Garda, nel Bresciano. L’appuntamento è per ...

Desenzano del Garda (Brescia), 17 maggio 2024 – Il Giro d’Italia è pronto per la 14esima tappa con partenza da Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, e arrivo a Desenzano del Garda , nel Bresciano. L’appuntamento è per domani, sabato 18 maggio. ...

Gazzelle conquista l'Arena di Verona, nel 2025 live al Circo Massimo e stadio San Siro - ... è sempre bello tornare in tour soprattutto d'estate. A me piace ... andrò un po' ovunque in giro per l'Italia e sono felice di questo"...

Milei, Le Pen, Abascal (ma non Meloni). A Madrid il raduno dell'ultradestra mondiale - Milei in giro per la città, cortei di protesta, appelli alla piazza, ...i più impreparati Stefano lepri 16 Maggio 2024 Fratelli d'...siamo i più impreparati Stefano lepri 16 Maggio 2024 Fratelli d'Italia ...