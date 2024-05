LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | DIRETTA | la Ineos-Grenadiers fraziona il grupp - dietro Mil -n, Fortunato e Zana!

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.03 E addirittura Jonathan Milan si viole riportare da solo sulo!Pozzovivo fa fativa a tenere anche le ruote del secondoo, meno di 60 chilometri dal traguardo! 16.02 Ci sono altre ‘vittime illustri’ come Lorenzoe Filipponel secondoetto! Occhio! 16.01 Si èto ilo dopo la spinta dellaaiutata anche dal vento laterale! E Jonathan Milan è nel secondo troncone! 15.59 Iniziano ad aumentare l’andatura i tre di testa, con il loro vantaggio che sale a 2? quando ...

LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 2024 15.33 Manuele Tarozzi ha vinto l'Inter Giro di Lugo, ma come detto i tre hanno solo rispettato i cambi che continuano a darsi in maniera regolare. 15.31 Milan si ...

Giro d'Italia - Lefevere su Alaphilippe: "Questo è Julian! Portalo al Giro è stata una buona idea" - giro D'ITALIA - Dopo lo strepitoso successo di Julian Alaphilippe nella tappa di Fano è arrivato il commento anche di Patrick Lefevere. Il gran capo della Quick ...

Diretta Giro d'Italia 2024, la 13a tappa Riccione-Cento: occhio ai velocisti, Pogacar in Maglia Rosa - In tempo reale 13a tappa del giro 2024, in programma oggi 17 maggio. Tappa piatta la Riccione-Cento che consente ai corridori di rifiatare. Maglia Rosa Pogacar ...