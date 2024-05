LIVE – Fiorentina-Napoli 2-1 | inizia il secondo tempo

(Di venerdì 17 maggio 2024), uno dei big match di questa penultima giornata di Serie A, va in scena questa sera dalle ore 20:45, allo Stadio Franchi. La stagione del, finalmente per i tifosi azzurri, sta volgendo al termine. Gli azzurri si sono resi protagonisti di un’annata drammatica a cui hanno poco da chiedere nelle ultime due gare da giocare. La sconfitta contro il Bologna ha certificato la mancata qualificazione alla prossima Europa League. Agli azzurri resta un flebile speranza per la qualificazione in Conference League, ma hanno bisogno di una vittoria questa sera contro la. Il match del Franchi sarà un vero e proprio scontro diretto. Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica, ma la Viola ha un match da recuperare contro l’Atalanta. In caso di vittoria questa sera, gli azzurri potrebbero ...

