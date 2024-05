LIVE F1 - GP Imola 2024 in DIRETTA | Leclerc cerca conferm - ma cambia la power-unit

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP1 16.51 Ilmento delladidovrebbe esser stato in via precauzionale viste delle anomalie evidenziate dopo il GP di Miami. 16.50 Mancano 10 minuti al semaforo verde delle FP2. 16.47 Oltre ad un’ottima velocità nel giro secco, nelle FP1 la Ferrari ha mostrato un buon passo gara girando costantemente intorno all’1:20.4-1:20.5. 16.44 Ricordiamo che in questo weekendè affiancato da un nuovo ingegnere di pista, Bryan Bozzi, che ha sostituito Xavi Marcos. Non poche le modifiche per il monegasco, che però ha risposto con il miglior tempo delle FP1. 16.41 Persi tratta della terzain sette gare. Il monegasco ora è a ...