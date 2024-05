LIVE F1 - GP Imola 2024 in DIRETTA | Ferrari in testa dopo i primi minuti di FP - in corso la simulazione delle qualifiche

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACAFP1 17.29 Fermo ai box Norris, cheaver fatto segnare il miglior tempo neidue settori ha commesso un errore. 17.29 Secondo posto per Oscar Piastri, che taglia il traguardo a 129 millesimi da Leclerc. 17.28 Molto traffico per Verstappen, che ha perso quasi mezzo secondo nel secondo settore dove questa mattina era in difficoltà. 17.27 Terzo tempo per Hamilton in 1:16.689. Inil giro lanciato di Verstappen. 17.27 Brutto terzo settore di Sainz, che perde molto e non si migliora rispetto al giro con le gomme medie. 17.26 1:15.969!! Si migliora Leclerc, che però aveva perso qualcosa su Norris neidue settori. 17.25 Larghissimo Norris nella penultima curva. Il britannico sceglie di abortire il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout in campo, ma con 2? da giocare e poco più la situazione appare gestibilissima. 18-9 Uno facile in appoggio per Madera! 17-9 D’ALIE! Col piede sull’arco. 16-9 SE NE VA L’ITALIA! 14-9 CONSOLINI! Dalla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 16.30 Una mezz’ora di scompiglio in gruppo, però rientrato. Il Giro d’Italia è capace di dare emozioni anche in tappe teoricamente scontate… 16.29 Rientrato ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP1 17.21 Scende in pista George Russell, che monta gomme soft nuove. 17.19 Lavoro differente per le due Mercedes, che in questi primi minuti hanno girato con le gomme dure a differenza ...

Serie A: domenica alle 15 in campo Monza-Frosinone e Udinese-Empoli DIRETTA - Serie A: domenica alle 15 in campo Monza-Frosinone e Udinese-Empoli diretta - Domenica alle 15 in campo Monza-Frosinone e Udinese-Empoli E' l'ultima occasione per sfatare il tabù-trasferta.

Whisky fuori rotta: ecco 11 bottiglie nate lontano dalla Scozia - Whisky fuori rotta: ecco 11 bottiglie nate lontano dalla Scozia - dopo una fermentazione di oltre 120 ore ... ma non bevuto con gli occhi persi nel mare e nell’orizzonte, bensì direttamente prodotto nell’isola asiatica. Kavalan è una distilleria molto attiva, con un ...

LIVE Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk 6-1, 6-2, WTA Roma 2024 in DIRETTA: pratica chiusa in 61', azzurre in finale e virtualmente alle Finals - LIVE Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk 6-1, 6-2, WTA Roma 2024 in diretta: pratica chiusa in 61', azzurre in finale e virtualmente alle Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Si chiude qui la diretta Live della semifinale di doppio femminile, vi diamo appuntamento a domani quando ...