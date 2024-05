LIVE Errani Paolini-Dolehide Krawczyk 4-1 - WTA Roma 2024 in DIRETTA | in fuga le azzurre nel 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Altro intervento di Sara, altro punto! 15-0 Ennesima meraviglia sotto rete di. Sta salendo in cattedra la 5 volte campionessa slam con Vinci. 4-1 Altro miracolo di, che costringeall’errore sotto rete. 15-40 Ottima risposta-lob di, di rovescio la fa come nessuna. Poi il passante stretto di dritto di! 15-30 Prima vincente. 0-30 RECUPERO DIINTORNO AL PALETTO! POI LA CHIUSURA A RETE. COS’HA FATTO SARA! 0-15 Gran risposta disulla donna a rete, chiusura di! 3-1 Lungo il recupero di! Finalmente un game che si conclude prima del punto decisivo. 40-30 Bellissimo ...