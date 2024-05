Litiga col vicino per il parcheggio e gli spara due colpi di pistola con un’arma modificata

Fedez, Da Vicino Nessuno è Normale andrà in onda senza la sua ospitata - Fedez, Da vicino Nessuno è Normale andrà in onda senza la sua ospitata - Fedez non sarà tra gli ospiti di Da vicino Nessuno è Normale, il programma in prima serata su RaiDue condotto da Alessandro Cattelan. Lo fa sapere Davidemaggio.it. Il conduttore di Stasera C’è Cattela ...

Ex brigatista litiga con il vicino di casa e finisce a processo, contestata anche la recidiva per la militanza politica - Ex brigatista litiga con il vicino di casa e finisce a processo, contestata anche la recidiva per la militanza politica - Domenico Iovine è accusato di aver malmenato un uomo per questioni di parcheggio. Il difensore: “l’episodio non ha nulla a che fare con il passato” ...

Calci e morsi ai poliziotti. Arrestato vicino al circolo - Calci e morsi ai poliziotti. Arrestato vicino al circolo - Civitanova, paura in via Vasco De Gama, bloccato albanese senza fissa dimora che dopo aver aggredito un amico si è scagliato contro gli agenti .