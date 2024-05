L’Italia non firma la dichiarazione Ue sull’omofobia | le opposizioni insorgono contro il governo

(Di venerdì 17 maggio 2024)ha scelto di non aderire allaper la promozione delle politiche europee a favore delle comunità LGBTQIA+. La, presentata dalla presidenza belga ai membri dell’UE in occasione della Giornata Mondialel’Omofobia, la Transfobia e la Bifobia, non è statata da nove Stati su 27. Oltre al, non hannoto Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Fonti del Ministero della Famiglia, contattate dall’agenzia Ansa, hanno spiegato che la decisione delè dovuta al fatto che laera “sbilanciata sull’identità di genere, in linea con il contenuto della legge Zan”.Leggi anche: La scelta italiana, resa pubblica durante la ...

17.50 "I leader del G7 si sono impegnati a guidare gli sforzi in ambito internazionale per stroncare il traffico di droghe". Lo afferma una nota sulla dichiarazione congiunta adottata dai capi di Stato e di governo del G7, "su iniziativa" della ...

