L' interrogatorio a Toti? La decisione sul se e sul quando spetta al pm | tensione in Procura

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Il se e ilinterrogare un indagato è unacheal pm": a dirlo iltore capo di Genova Nicola Piacente, intervenuto dopo le polemiche sul mancatodel governatore della Liguria Giovanni, coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Alcune forze politiche, infatti, hanno invocato al più presto l'del presidente della Regione, che è ancora agli arresti domiciliari. Piacente, allora, ha precisato: sedesidera parlare subito, "così come qualsiasi indagato può presentare una memoria" o fare "spontanee dichiarazioni al tribunale del Riesame". Poi ha ricordato che quello davanti al pubblico ministero "non è undi garanzia", nel quale il presidente della Regione ...

