L' Inter riceve l' Ambrogino d’Oro Marotta | Vogliamo continuare a vincere

(Di venerdì 17 maggio 2024) L'ha ricevuto questa mattina a Palazzo Marino l'd'Oro per il ventesimo scudetto conquistato nella storia del club. Nel corso della premiazione sono state consegnate delle pergamene a tutti i giocatori, al tecnico Simone Inzaghi, al direttore sportivo Piero Ausilio e ai due amministratori delegati Beppee Alessandro Antonello. Altre due saranno destinate al presidente Steven Zhang e al vice-presidente Javier Zanetti, entrambi assenti. "Ringrazio il sindaco per l', icona della riconoscenza di Milano - ha dichiarato-. Siamo orgogliosi. Il riconoscimento principale va ad allenatore e giocatori a cui rinnovo un sentimento di affetto, ma nessuna squadra va in campo senza una società forte che abbia chiari i valori che possono portare al successo e quindi dobbiamo ...

