L' inflazione ha reso più gettonati e più cari gli affitti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Bologna, 17 Maggio 2024 – L'e il rialzo dei tassi di interesse bansono state le principali cause di erosione del potere d' acquisto delle famiglie. Un budget familiare sempre più risicat induce a prendere in considerazione l’affitto rispetto all’acquisto della casa, mentre i locatori da parte loro usano gliper integrare i redditi ma con una maggiore attenzione alle garanzie da parte dei locatari. Questo è il quadro di sintesi che emerge da una ricerca dell’Osservatorio, condotto da Nomisma per conto di CRIF, in collaborazione con Confabitare. L'obiettivo dello studio è stato quello di esplorare la propensione degli italiani verso soluzioni di affitto immobiliare e la disponibilità dei proprietari ad affittare le loro abitazioni, cercando di identificare fattori che facilitano o ...