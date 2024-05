L’imbarazzo dei calciatori della Juve davanti alla sceneggiata di Allegri | provano a calmarlo in due

(Di venerdì 17 maggio 2024) La sfuriata dicontro Giuntoli durante la premiazionefinale di Coppa Italia ha provocato imbarazzo in alcuni: solo due intervengono per, sono Danilo e Rabiot.

Massimiliano Allegri ha chiamato a raccolta i 4 senatori della Juve ntus subito dopo la sconfitta contro la Lazio in campionato . Un patto per l'Europa affinché anche i più esperti possano trainare i giovani a raggiungere un obiettivo comune quanto ...

Il Giornale - La parabola della Juventus, dall’Avvocato agli avvocati - Il Giornale - La parabola della Juventus, dall’Avvocato agli avvocati - manager che sparlano uno dell'altro e da tempo hanno individuato in allegri l'ospite indesiderato, da scaricare. (..)Motta potrà lavorare con calciatori, amici e confidenti ma non riuscirà più a ...