Lil Jolie - dopo Amici esce l’EP La vita non uccide

(Di venerdì 17 maggio 2024) Reduce dalla partecipazione addi Maria De Filippi, LilpubblicaLanon, ecco le date dell’instore tour Fuori in fisico e in digitale, Lanon(Bmg), il nuovo Ep della cantautrice Lil. Contiene il singolo Kiss Me nato dalla penna unica di Madame e concluso con preziosi interventi di Lil, prodotto da Bias e Narduccey. Da martedì 21 maggio partirà l’instore tour che vedrà Lilin giro nelle principali città italiane per presentare il nuovo Ep Lanone per incontrare e abbracciare tutti i suoi fan. Queste le date: 21 maggio – THE SPARK HUB a NAPOLI – ore 16:00 22 maggio – PARCO COMMERCIALE CASAMASSIMA a CASAMASSIMA ...

L’abbiamo vista distinguersi nella scuola di Amici in un percorso che ne ha messo in luce attitudine alla scrittura e personalità. Ora, archiviata l’esperienza nella scuola di Maria De Filippi, Lil Jolie torna con un nuovo EP, ‘La vita non uccide’ ...

“La vita non uccide”, Lil Jolie incontra i fan al “The Spark Hub” - “La vita non uccide”, Lil jolie incontra i fan al “The Spark Hub” - Il primo incontro con i fan della sua regione sarà il 21 maggio al The Spark Hub a Napoli alle 16. In realtà la carriera della giovane artista campana comincia molto prima di entrare alla corte di ...

Lil Jolie, ‘La vita non uccide’: «Mi ero chiusa in me stessa, oggi ho voglia di essere capita» - Lil jolie, ‘La vita non uccide’: «Mi ero chiusa in me stessa, oggi ho voglia di essere capita» - Dopo l’esperienza nella scuola di ‘Amici’, Lil jolie pubblica il nuovo EP ‘La vita non uccide’ con sei tracce in equilibrio tra vecchie incertezze e ritrovato coraggio. La nostra intervista.