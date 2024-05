L’ex comandante Giampiero Gualandi fermato per l’omicidio di Sofia Stefani - i carabinieri non credono alla sua versione | Voleva interrompere la relazione extraconiugale

nella notte i carabinieri di Bologna, coordinati dalla Procura, hanno sottoposto a fermo Giampiero Gualandi , 63 anni, per l’omicidio di Sofia Stefani , 33enne ex collega vigile ssa morta ieri con un colpo di pistola alla testa al comando di Anzola ...

Ex vigilessa uccisa, nella notte fermato il collega. La Procura contesta i futili motivi e il legame sentimentale - Ex vigilessa uccisa, nella notte fermato il collega. La Procura contesta i futili motivi e il legame sentimentale - Nella notte i carabinieri di Bologna, coordinati dalla Procura, hanno sottoposto a fermo per Giampiero gualandi, 63 anni, per l'omicidio di Sofia Stefani, 33enne ex collega vigilessa morta ieri con un ...

