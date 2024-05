Levate il vino al Barcellona | prima l’addio - poi la conferm - ora Xavi è a rischio esonero Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Il tifoso deldeve capire che la situazione è molto difficile, soprattutto a livello economico, per competere con i migliori concorrenti, sia di Madrid in Spagna che in Europa. Abbiamo una situazione economica che non ha nulla a che vedere con quella di 25 anni fa, quando l’allenatore veniva a dire: ‘Voglio questo e quest’altro’. Ora non è più così“. Sono bastate queste dichiarazioni diin conferenza stampa per alimentare la rabbia e le perplessità del presidente del club blaugrana Joan Laporta che, ora, pensa a un clamorosoimmediato. Da un estremo all’altro Torna, dunque, in bilico il futuro di. In una stagione di alti e bassi in cui l’allenatore aveva annunciato le proprie dimissioni, sembrava essere tornato il sereno quando – qualche settimana fa – ...