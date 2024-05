Lettera di scuse di De Magistris ad un imprenditore di Catanzaro

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’ex pm died ex sindaco di Napoli, Luigi de, ha scritto unadiad undel capoluogo calabrese, Maurizio Mottola di Amato, che aveva avviato una causa civile nei suoi confronti per alcune dichiarazioni fatte dallo stesso denel 2010, nel periodo in cui era parlamentare europeo. Il testo dellaè stato pubblicato dal sito “La Nuova Calabria”. Deera stato condannato dalla Corte d’appello dia risarcire i danni a Mottola di Amato dopo che in primo grado il Tribunale aveva rigettato la richiesta in considerazione dell’immunità derivantegli dalla carica di parlamentare europeo. La richiesta di risarcimento nei confronti di De ...

Omicidio stradale, l’investitrice: “Una disgrazia, non sono un mostro” - Omicidio stradale, l’investitrice: “Una disgrazia, non sono un mostro” - Al dolore dei parenti si è aggiunta la rabbia per il silenzio dell’investitrice. Che spiega: “Queste mie parole arrivano dopo giorni di silenzio. Sappiate che non è stata indifferenza al vostro dolore ...

Matilde Brandi infrange il regolamento de L’Isola: arriva la punizione… per tutti - Matilde Brandi infrange il regolamento de L’Isola: arriva la punizione… per tutti - Ancora un provvedimento disciplinare a L'Isola dei Famosi, questa volta per colpa di Matilde Brandi che ha infranto il regolamento.

Dopo Fondazione Crt Palenzona si dimette anche dal colosso della logistica Bcube: «Lascio per motivi personali» - Dopo Fondazione Crt Palenzona si dimette anche dal colosso della logistica Bcube: «Lascio per motivi personali» - Il finanziere alessandrino fa un passo indietro nella società Cargo del gruppo di Casale Monferrato dove è advisor l’ex fedelissimo Bonadeo. Alla presidenza torna Pier Carlo Bonzano ...