Lega - arriva l’adesione dell’ex sindaco di Paolisi Umberto Principe

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, che è stato più volte, Assessore e Presidente del Consiglio Comunale di, già Presidente della Comunità Montana del Taburno e già Consigliere Provinciale, aderisce alla-Salvini Premier.è una figura di primo piano della poltica sannita. Queste le sue parole: “Ho scelto di aderire allaa seguito del conferimento dell’importante incarico al fraterno amico Avv. On. Vittorio Fucci di Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Campania. Lasi è dimostrata in questa esperienza di governo il partito del fare, che sa concretizzare le promesse fatte in campagna elettorale e questo è fondamentale per creare una sintonia ...