La Formula 1 torna a correre ad Imola in occasione del Gran Premio dell’ Emilia Romagna . Si tratta della prima tappa italiana per il Circus, che farà ritorno nelle terre dello stivale a settembre, per l’appuntamento a Monza. Il fine settimana ...

Continua a tingersi di rosso il venerdì a Imola, dove va in scena il GP dell’ Emilia Romagna 2024 di F1. Dopo il miglior tempo nelle FP1, Charles Leclerc si è ripetuto anche nella sessione di prove libere 2, girando in 1:15.906. Alle spalle del ...

Ottimo debutto della Ferrari SF-24 EVO, che manda in visibilio il pubblico di Imola durante le prove libere , dominate da Leclerc. Difficoltà per le Red Bull

Vanno a Charles Leclerc le prime prove libere del Gp di Imola, casa Ferrari. Dietro Russell e Sainz - Nella prima sessione di prove libere partita alle 13.30, Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo con 1'16"990 davanti alla Mercedes di George Russell staccato di +0.104 e all'altra Rossa di ...

Leclerc brilla nelle prove libere del GP Emilia Romagna - IMOLA (ITALPRESS) - Lavoro, novità e sorprese nel venerdì del Gran Premio dell'Emilia Romagna: una giornata interamente dedicata alle prove libere quella ...

F1, Max Verstappen: "Giornata complicata. Domani andrà meglio Di sicuro non potrà andare peggio" - Max Verstappen non è troppo soddisfatto al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, ...