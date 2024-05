Le sculture della serie Blind dell’artista Alberto Tadiello in mostra nel salone Autouno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Arte e Tecnologia si fondono con ladellee la nuova auto elettrica Volkswagen ID.7. In occasionepresentazionenuova auto elettrica Volkswagen ID.7, ildiventa uno spazio espositivo dove, in collaborazione con Galleria Umberto Di Marino, arrivano leCollezione Agovino. Tecnologia, arte e ambiente

Dipinti e sculture nella natura - Dipinti e sculture nella natura - Mostra a Monza di Gabriela Azar Rubagotti, artista caraibica, che esprime emozioni attraverso dipinti naturali astratti. In esposizione fino al 30 giugno presso la galleria ArcGallery.

Genova, le opere di Bruno Catalano in città. Ecco dove vedere 'I Viaggiatori' - Genova, le opere di Bruno Catalano in città. Ecco dove vedere 'I Viaggiatori' - «Le opere di Bruno Catalano ci trasportano in un viaggio emozionante attraverso i confini dell'identità e dell'appartenenza - dice il sindaco di Genova Marco Bucci - Le sue sculture evocative, con le ...