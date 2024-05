Le nuove serie turche di Mediaset

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 17 maggio 2024) The Family L’assenza di Terra Amara sarà dura da colmare per. Il filone turco però non si esaurirà e, oltre a Endless Love che continuerà in daytime, sono in arrivo nei prossimi mesi quattrodizi. A cominciare da La Rosa della Vendetta (Gulcemal), prevista nel prime time di Canale 5 con il Demir di Terra Amara (Murat Ünalm??). Da pochi giorni sono in rotazione i promo. If You Love Vi abbiamo già parlato di Segreti di Famiglia, in palinsesto sempre nel prime time estivo, mentre le ultime dizi ad aggiungersi sono If You Love e The Family. La prima, il cui titolo originale è Ya Çok Seversen, può contare sulla presenza nel cast di Kerem Bürsin (Love Is In The Air) che interprete Ates, orfano di madre che ha trascorso la sua vita all’estero senza fidarsi di nessuno. Sulla sua strada incontrerà Leylache, che invece non ha mai conosciuto ...