Le novità beauty di maggio

Prima blogger e riviste, poi YouTuber, influencer, TikToker: da anni sono tutti pazzi per la Skincare coreana che non racchiude solo i famosi 10 step ma anche un pezzo di cultura di questo Paese. Oggi è di nuovo boom di K-beauty , trascinata, anche, ...

Solari viso: i migliori prodotti per ogni tipo di pelle - Solari viso: i migliori prodotti da provare Ecco una selezione di solari viso " tra novità e best seller - in grado di accontentare tutte le tipologie di cute (in fondo, invece, tutti i consigli su ...

IBM e Palo Alto Networks alleate per cybersecurity abilitata da AI - ...AI per beauty e fashion ci pensa Perfect Corp Intelligenza Artificiale 16 Maggio 2024 IA e beauty: ...Continua a leggere Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle novità ...