Fedez denunciato per rissa in discoteca dopo il pestaggio di Cristiano Iovino , il personal trainer romano di 37 anni diventato famoso per il "caffè" con Ilary Blasi. La denuncia è partita d'ufficio. La rissa , infatti, è un reato procedibile anche ...

Fedez denunciato per rissa in discoteca dopo il pestaggio di Cristiano Iovino , il personal trainer romano di 37 anni diventato famoso per il "caffè" con Ilary Blasi. La denuncia è partita d'ufficio. La rissa , infatti, è un reato procedibile anche ...

Fedez denunciato per rissa in discoteca dopo il pestaggio di Cristiano Iovino , il personal trainer romano di 37 anni diventato famoso per il "caffè" con Ilary Blasi. La denuncia è partita d'ufficio. La rissa , infatti, è un reato procedibile anche ...

Le immagini delle telecamere della discoteca che riprendono Fedez e Iovino: ecco cosa si vede - Le immagini delle telecamere della discoteca che riprendono Fedez e Iovino: ecco cosa si vede - Le registrazioni delle telecamere della discoteca The Club che hanno ripreso lo scontro tra Fedez e Cristiano Iovino ...

Fedez, ecco il video della rissa con Iovino al The Club di Milano: la foto del personal trainer con le ferite sul volto - Fedez, ecco il video della rissa con Iovino al The Club di Milano: la foto del personal trainer con le ferite sul volto - Sono le 2.30 di lunedì 22 aprile all’interno della discoteca The Club di corso Garibaldi a Milano. Fedez, t-shirt nera e braccia tatuate, sta gesticolando in maniera ...

Fedez, ecco il video della rissa con Iovino al The Club di Milano: la foto del personal trainer con il volto tumefatto - Fedez, ecco il video della rissa con Iovino al The Club di Milano: la foto del personal trainer con il volto tumefatto - Sono le 2.30 di lunedì 22 aprile all’interno della discoteca The Club di corso Garibaldi a Milano. Fedez, t-shirt nera e braccia tatuate, sta gesticolando in maniera ...