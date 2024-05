Le donne restano escluse dal governo che vuole cambiare il Senegal

Non solo la mera attuazione della super deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato risalente al 2023. Lunedì, incontrando i sindacati, Giorgia Meloni ha annunciato che, anche se il piatto piange, il consiglio dei ministri convocato subito ...

Il governo lo ha voluto chiamare "pacchetto primo maggio 2024": ci sono, tanto per dare subito la notizia, un Bonus da 100 euro per lavoratori a basso reddito, Incentivi per assume re giovani e donne soprattutto al Sud, stretta sulla politica di ...

Federica Meroi (Alfa Sistemi): “Apriamoci al dialogo fra donne protagoniste del mondo ICT” - Federica Meroi (Alfa Sistemi): “Apriamoci al dialogo fra donne protagoniste del mondo ICT” - UDINE – Dare voce alle donne nel mondo del lavoro, nel loro contesto professionale, perché possano esprimersi su concetti che fanno parte integrante del loro core business. Lo scambio e la ...

Elly Schlein punge Giorgia Meloni e Matteo Salvini sulla famiglia tradizionale: "A destra non ce l'ha nessuno" - Elly Schlein punge Giorgia Meloni e Matteo Salvini sulla famiglia tradizionale: "A destra non ce l'ha nessuno" - La leader del Pd Elly Schlein attacca Giorgia Meloni e Matteo Salvini sulla famiglia tradizionale, "di cui molto parlano ma che nessuno di loro ha" ...

“Caivano for Life”: parte il flash mob nelle piazze italiane per imparare le tecniche di pronto soccorso - “Caivano for Life”: parte il flash mob nelle piazze italiane per imparare le tecniche di pronto soccorso - “Caivano for live”. Partirà domenica 19 maggio (ore 11,30) da Caivano un flash mob per coinvolgere la popolazione italiana nelle manovre di primo soccorso.