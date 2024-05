Le cause della morte di Franco di Mare | la terribile malattia - cos’è e cosa la provoca

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una notizia, quelladel giornalistadi, scomparso a 68 anni a seguito di una dura lotta contro una bruttissima. Un tumore svelato dallo stesso giornalista nei mesi scorsi, negli studi di Fabio Fazio, di fronte al pubblico rimasto comprensibilmente sotto shock. Da tempo, era costretto a ricorrere al respiratore asmatico a causa del mesotelioma aggressivo: “È quello che mi permette di essere qui. Da solo ad un terzocapacità polmonare. Per anni, Diera stato inviato speciale in zone di guerra dai Balcani all’Afghanistan, dall’Africa al Medio Oriente, all’America Latina, mentre dal 2020 era stato nominato Direttore generale dei programmi del giornoRai e nello stesso anno ...

