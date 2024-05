L’avversario Calabro | Mi aspetto un Grifo agguerrito

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nonostante il passaggio del turno sia vicinissimo,, tecnico della Carrarese, non si fida del Perugia che arriverà allo stadio dei Marmi sotto di due gol. "Miun Perugiache verrà qui col coltello fra i denti per renderci la vita difficile. Ha la possibilità di cambiare sistema di gioco e noi dobbiamo essere preparati a tutto a prescindere dal risultato positivo dell’andata, frutto di una grande gara, che non deve farci assolutamente abbassare la guardia". Quali soluzioni adotterà la Carrarese, ci sarà turnover? "Ho una squadra che mi permette di fare tutti i pensieri di questo mondo perché ho la fortuna di allenare tutti giocatori bravi, anche chi non parte dell’inizio. In questa competizione è fondamentale avere tutti disponibili. Non parliamo, quindi, di turn over perché metterò in campo la miglior ...

