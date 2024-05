Donne di Rita, la storia di Anna Jabbour, profuga siriana che prega la santa di Cascia - Donne di Rita, la storia di Anna Jabbour, profuga siriana che prega la santa di Cascia - A Cascia nella festa di santa Rita tre donne riceveranno il riconoscimento del premio internazionale ‘Donne di Rita’: ...

Como in serie A, tutta la squadra a Ibiza dopo la promozione. Fàbregas mantiene la promessa: «Si parte!» - Como in serie A, tutta la squadra a Ibiza dopo la promozione. Fàbregas mantiene la promessa: «Si parte!» - Un premio inaspettato per i giocatori del Como, che dopo la conquista della Seria A andranno alla conquista di Ibiza. Cesc Fàbregas ha mantenuto la promessa. Dopo i ...

Laura Pausini, dentro la festa di compleanno per i 50 anni - Laura Pausini, dentro la festa di compleanno per i 50 anni - L'artista ha festeggiato i 50 anni con una grande festa a Milano. Con lei, gli amici e la famiglia, ma anche i fan, a cui da sempre è legatissima. Li ha definiti la sua «relazione d'amore più lunga» ...