Laporta vuole esonerare Xavi - clamoroso a Barcellona | due i motivi dietro la decisione

Bomba dalla Spagna: Xavi lascerà la panchina del Barcellona - Bomba dalla Spagna: Xavi lascerà la panchina del Barcellona - Nonostante la conferma delle scorse settimane, Xavi dovrebbe lasciare la panchina del Barcellona. La decisione sarebbe di laporta ...

Barcellona, nuovo dietrofront: Laporta vuole esonerare Xavi - Barcellona, nuovo dietrofront: laporta vuole esonerare Xavi - Secondo RAC1 la dirigenza blaugrana delusa dal cambio di umore del tecnico degli ultimi giorni. Si era parlato di Xavi anche per il Milan ...

Gazzetta: "De Laurentiis: Napoli, non c'è soltanto Conte" - Gazzetta: "De Laurentiis: Napoli, non c'è soltanto Conte" - "De Laurentiis: Napoli non c'è soltanto Conte" e "Juve, addio al veleno". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport.