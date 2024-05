Lago Patria - rubati cavi in rame da pali della luce | l’allarme dal gruppo whatsapp Occhi Aperti vicini

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’escalation di furti in fascia costiera prosegue senza sosta. L’ultimo episodio è avvenuto ieri sera e questa volta i malviventi, dotati di passamontagna, hanno tranciato e portato via i fili indaiche costeggiano via Signorelli, perfino dinanzi ad alcuni residenti.inda: L'articolo Teleclubitalia.

Conto alla rovescia per le corse di addestramento in programma domenica al Palio . Per le contrade di Legnano è arrivato il momento di scendere in pista sullo stesso anello in terra battuta al Giovanni Mari dove, l’ultima domenica di maggio, si ...

Cantine, strade e campi allagati: criticità in Riviera e Miranese. Permane l'allerta rossa - Cantine, strade e campi allagati: criticità in Riviera e Miranese. Permane l'allerta rossa - Da stanotte chiamate ininterrotte ai vigili del fuoco che continuano a operare con le pompe per liberare scantinati e garage dall'acqua. Raffiche di vento hanno abbattuto rami e pali. Sopralluoghi del ...

Processo per la morte di Giovanna Pastoressa: al via la fase dibattimentale - Processo per la morte di Giovanna Pastoressa: al via la fase dibattimentale - E’ entrato nel vivo, al Tribunale di Lagonegro, il processo sulla morte della giovane Giovanna Pastoressa, la psicologa di 28 anni che perse la vita alla fine del 2019 per le terribili ferite riportat ...

L'imprenditore Sergio Schiavoni: «Trovammo il metano, gran festa con Mattei» - L'imprenditore Sergio Schiavoni: «Trovammo il metano, gran festa con Mattei» - “La corrente si adatta”. I collaboratori di Sergio Schiavoni non ricordano quante volte gliel'hanno sentito dire. E sanno benissimo che cosa intende: sperimentare, osare, ...