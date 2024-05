L’aeroporto di Frosinone ed il futuro del trasporto aereo nel Lazio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 – “Aparf (Associazione Progetto Aeroporto di Roma) attraverso i suoi colloqui con ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) e con i vari delegati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, più specificamente riguardanti il, resta fiduciosa nell’imminente pubblicazione del Piano Nazionale Aeroporti e di questa visione già condivisa con i vari stakeholder primari e secondari, interessati a questo tema di sviluppo. Obiettivi e visioni che anticiperebbero benefici significativi per l’intera comunità della Regionee direttamente ed indirettamente per la provincia di”. E’ quanto si legge in un comunicato firmato da Aparf. “di Romasi inserirebbe armoniosamente nel ...