Ladri hi-tech a Roma - ecco come funziona il software che apre le macchine in sosta

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nel quartiere Parioli, un Pc usato per la diagnostica delle auto è stato trasformato da un ladro in uno strumento per entrare nelle centraline e replicare le chiavi delle auto.

Furti in auto senza scasso i ladri usano l’elettronica - Furti in auto senza scasso i ladri usano l’elettronica - «Mi h nno rovistato l’auto e non c’era nessun segno di scasso sulla portiera». Sono ormai decine le segnalazioni, via social o nei passaparola, che stanno rimbalzando a Voghera e non solo (i casi stan ...

Al CNAO di Pavia il primo “pozzo dei desideri” hi-tech installato in una struttura di cura - Al CNAO di Pavia il primo “pozzo dei desideri” hi-tech installato in una struttura di cura - PAVIA, 16 maggio 2024 – In occasione della XIX Giornata Nazionale del Malato Oncologico , che si celebra dal 16 al 19 maggio, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia e Medicinema ...

Un Altro Suono in arrivo. Voci e installazioni, il canto diventa hi-tech - Un Altro Suono in arrivo. Voci e installazioni, il canto diventa hi-tech - Stasera al Comunale la performance dell’artista giapponese Hatis Noit. Sul palco si esibirà anche la cantante spagnola Marina Herlop.