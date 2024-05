L’acchiappatalenti - su Rai1 il secondo appuntamento con Milly Carlucci

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 17 maggio 2024) e i 5 talent scout Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara In diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico venerdì 17 maggio, torna, alle 21.30 su Rai 1. Talento e divertimento sono protagonisti con esibizioni e performance di artisti provenienti da tutto il mondo. Anche in questa puntata, i 5 acchiappatalenti – Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara – mettono alla prova le loro capacità di talent scout, cercando di “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche da aggiudicarsi in soli 15 secondi. I talenti che si esibiscono sono cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti e di vario genere, italiani e internazionali: alcuni hanno girato le tv di tutto il mondo coi loro numeri, altri sono alla ricerca di uno spazio nel ...