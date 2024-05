La vera storia del signore della formiche | il processo ad Aldo Braibanti e la condanna per plagio

In onda oggi, venerdì 17 maggio, a partire dalle 21.20 su Rai 3, il film "Il signore delle formiche" è stato presentato in anteprima, nel 2022, alla Mostra del cinema di Venezia e narra la vicenda dello scrittore Aldo Braibanti (interpretato da ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 17 maggio - Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 17 maggio - Per il reportage della settimana Diego Bianchi è tornato in Calabria per raccontare nuove storie di antimafia e le difficoltà del territorio. Nel corso della serata, spazio ai monologhi con il ritorno ...

Il film di Amelio è stato candidato a 6 David di Donatello, incluso quello per il miglior film e il miglior regista - Il film di Amelio è stato candidato a 6 David di Donatello, incluso quello per il miglior film e il miglior regista - Rai 3 trasmette stasera il film Il signore delle formiche con Luigi Lo Cascio: Gianni Amelio racconta la vera storia di Aldo braibanti.

“Il signore delle formiche”, alle 21.20 su Rai 3 il film di Gianni Amelio: ecco il cast e la trama - “Il signore delle formiche”, alle 21.20 su Rai 3 il film di Gianni Amelio: ecco il cast e la trama - “Il signore delle formiche”, di Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese, alle 21.20 su Rai 3 il film di Gianni Amelio.