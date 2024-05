La storia di Franco Di Mare e la figlia ne L’angelo di Sarajevo | “L’unica che sorrideva tra i bambini”

(Di venerdì 17 maggio 2024) L'angelo diè ladiDie di suaStella che il giornalista portò via dalla guerra in Bosnia: "Aveva i capelli bruni in undi bambini biondi, era l'unica chee io l'ho presa in braccio".

Franco Di Mare, cosa lascia e come ha segnato il panorama giornalistico italiano - Franco Di mare, cosa lascia e come ha segnato il panorama giornalistico italiano - Che esempio lascia ai giovani Le generazioni più giovani, che vogliono intraprendere la strada del giornalismo, possono trovare in Franco Di mare un esempio virtuoso. Al centro, nel lavoro del ...

L’avvocato di Franco Di Mare: “Una morte inaccettabile, individuare e punire i responsabili” - L’avvocato di Franco Di mare: “Una morte inaccettabile, individuare e punire i responsabili” - A poche ore dalla scomparsa di Franco Di mare, parla pubblicamente l'avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell'OsservatorioNazionale Amianto, che denuncia ...

“Chiamiamoli rifugiati, non clandestini. Chi parla male pensa male”. Intervista a Franco di Mare - “Chiamiamoli rifugiati, non clandestini. Chi parla male pensa male”. Intervista a Franco di mare - L’intervista a Franco Di mare è di qualche anno fa, quando conduceva Uno Mattina, ma per i temi trattati e soprattutto per le sue risposte è di grande attualità e passione civile. Il pubblico va accon ...