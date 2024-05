La sposa più bella E che abiti… Guenda Goria incintissima al matrimonio con Mirko Gancitano | pieno di amici vip

(Di venerdì 17 maggio 2024), finalmente il Sì. Ora manca solo l’arrivo del piccolo Noah a coronare questo amore solido. E manca poco perché lei, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo– che ovviamente l’ha accompagnata all’altare – è incinta di 7 mesi. Le nozze, annunciate più volte anche in tv oltre che sui social, sono state celebrate giovedì 16 maggio in Sicilia, terra di origine del conduttore, “nella Cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, perché proprio quel giorno di tre anni fa ci siamo incontrati per la prima volta, tra la magia e il caldo di Sharm el-Sheikh“. Ad attenderli fuori dalla cattedrale una folla immensa di fan che hanno seguito tutti gli step della loro relazione, dal primo incontro, all’annuncio della gravidanza, alla proposta e fino al ...

