(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) – ?È importante mettere il focus sulfragile, e in particolare sulaffetto da patologie croniche, come la Bpco, l?asma e il diabete, ed è necessario che ci sia un approccio di sistema sull’interodidi questo, in cui la vaccinazione ha un. Questo vale sia dal punto di vista delfragile, ma anche dal punto di vista del sistema. Dal punto di vista della farmacia ricopre unassolutamente critico, sia per un tema di prossimità, ma anche per un tema di tempistiche con cui ilsi affaccia in farmacia?. A dirlo è Silvia La, vice president e business unit head vaccines ...

(Adnkronos) – “È importante mettere il focus sul paziente fragile, e in particolare sul paziente affetto da patologie croniche, come la Bpco, l’asma e il diabete, ed è necessario che ci sia un approccio di sistema sull'intero percorso di cura di ...

La Rosa (Gsk Italia): “Hanno ruolo chiave in percorso di cura paziente cronico” - La rosa (Gsk Italia): “Hanno ruolo chiave in percorso di cura paziente cronico” - Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) – “È importante mettere il focus sul paziente fragile, e in particolare sul paziente affetto da patologie croniche, come la Bpco, l’asma e il diabete, ed è necessario ...

Giro d'Italia, Milan vince la tappa di Cento, Pogacar in maglia rosa - Giro d'Italia, Milan vince la tappa di Cento, Pogacar in maglia rosa - Jonathan Milan come Tadej Pogacar: il corridore della Lidl-Trek domina la volata a Cento della 13^ tappa e raggiunge le tre vittorie personali in questo Giro, le stesse dello sloveno, che resta tranqu ...

Con Palio in Rosa Humanitas Mater Domini e Fondazione Palio insieme per la ricerca senologica - Con Palio in rosa Humanitas Mater Domini e Fondazione Palio insieme per la ricerca senologica - Domenica 12 maggio il Castello Visconteo di Legnano ha fatto da cornice all'evento Palio in rosa realizzato da Humanitas Mater Domini in collaborazione con Fondazione Palio per un pomeriggio dedicato ...