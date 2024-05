La risposta di Meta all’indagine della Commissione UE

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non si discosta molto dal suo solito stile ladiEuropea rispetto alle presunte violazioni di Instagram e di Facebook al Digital Services Act per quanto riguarda la presunta dipendenza dei minori dal feed dei social network e dall’efficacia dei sistemi di age verification che i social network stessi hanno messo a disposizione degli utenti. L’azienda di Menlo Park, come al solito, ha difeso il suo operato nell’ambito delle materie di interesse dell’indagineUE e ha offerto la consueta collaborazione con le autorità per chiarire la sua posizione in merito. Uno statement anglosassone, i cui sottintesi – però – dicono molto di più di quanto dichiarato. LEGGI ANCHE > Come si configura l’effetto rabbit hole su ...